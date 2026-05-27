Il grande tenore Francisco Araiza a Le stanze dell’opera

Notizia in breve

Il tenore Francisco Araiza sarà ospite a Le stanze dell’opera il 27 maggio 2026. L’evento segue le partecipazioni di Lucio Gallo e Katia Ricciarelli. Araiza, noto per le sue interpretazioni, si esibirà in una serata dedicata alla lirica. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolgerà in una location di Arezzo. L’artista messicano ha una carriera internazionale e ha interpretato ruoli principali in vari teatri.