Il grande tenore Francisco Araiza a Le stanze dell’opera
Il tenore Francisco Araiza sarà ospite a Le stanze dell’opera il 27 maggio 2026. L’evento segue le partecipazioni di Lucio Gallo e Katia Ricciarelli. Araiza, noto per le sue interpretazioni, si esibirà in una serata dedicata alla lirica. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolgerà in una location di Arezzo. L’artista messicano ha una carriera internazionale e ha interpretato ruoli principali in vari teatri.
Arezzo, 27 maggio 2026 – Dopo Lucio Gallo e Katia Ricciarelli, è il grande tenore di origini messicane Francisco Araiza, pilastro della tecnica e dell’interpretazione, a salire in cattedra per la terza edizione de “ Le Stanze dell’Opera”, il progetto formativo con la direzione artistica dal baritono Mario Cassi che trasforma la passione per la lirica in alta specializzazione professionale grazie al perfezionamento con i grandi interpreti mondiali. Il progetto, in corso fino al 7 luglio presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo, nella centrale Piazza Grande, è promosso da Fondazione Guido d’Arezzo. Sabato 30 maggio dalle ore 15 alle ore 18 si terrà la lezione aperta al pubblico in cui si esibiranno gli studenti internazionali presso il Circolo artistico di Arezzo (Corso Italia 108). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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