Una coppia è stata arrestata dopo aver tentato di truffare un uomo con una finta richiesta di 4.500 euro, fingendo un incidente. La vittima, che non ha figli, ha riconosciuto la truffa e ha fatto intervenire le forze dell'ordine mentre era fuori città. La coppia era in trasferta al momento dell’arresto. La truffa prevedeva di convincere la vittima a consegnare denaro con la scusa di un incidente simulato.

PISTOIA – Credevano di aver trovato la vittima perfetta a cui estorcere migliaia di euro con la classica tecnica del finto incidente, ma non avevano fatto i conti con un dettaglio decisivo: l’uomo preso di mira non ha figli. È fallita così, con le manette ai polsi, la trasferta criminale di due persone originarie del Napoletano, bloccate ieri pomeriggio nella frazione pistoiese di Bottegone. L’episodio ha avuto inizio intorno alle ore 15,30. Un residente di 63 anni ha risposto al telefono fisso di casa, trovandosi a parlare con un individuo che si è spacciato per un carabiniere. Il sedicente militare gli ha prospettato uno scenario drammatico, sostenendo che il figlio dell’uomo avesse causato un gravissimo incidente stradale con feriti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il finto incidente e la richiesta di 4.500 euro: il truffato non ha figli e fa arrestare la coppia in trasferta

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