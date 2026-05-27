Il Comune consegna una casa all' ex pugile Pino Leto Ferrandelli | Colpiti dalla sua vicenda umana

Notizia in breve

Il Comune ha assegnato una casa all'ex pugile Pino Leto, che in passato ha vinto il titolo di campione europeo dei pesi Superwelter. Leto è stato inserito nella graduatoria dell’emergenza abitativa e riceverà un alloggio. L’annuncio è stato fatto da un rappresentante del Comune, che ha dichiarato di essere stato colpito dalla vicenda personale dell’ex atleta. La consegna si è svolta senza ulteriori dettagli o commenti.