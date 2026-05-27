Il Comune consegna una casa all' ex pugile Pino Leto Ferrandelli | Colpiti dalla sua vicenda umana
Il Comune ha assegnato una casa all'ex pugile Pino Leto, che in passato ha vinto il titolo di campione europeo dei pesi Superwelter. Leto è stato inserito nella graduatoria dell’emergenza abitativa e riceverà un alloggio. L’annuncio è stato fatto da un rappresentante del Comune, che ha dichiarato di essere stato colpito dalla vicenda personale dell’ex atleta. La consegna si è svolta senza ulteriori dettagli o commenti.
Il Comune consegna una casa all'ex pugile Pino Leto, in passato campione europeo dei pesi Superwelter, regolarmente iscritto nella graduatoria dell’emergenza abitativa. Ad annunciarlo è l’assessore all’Emergenza Abitativa Fabrizio Ferrandelli. "Gli uffici dell’Abitare sociale - commenta -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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