Il clamoroso dietrofront e la firma con l’Inter | Massimo Tarantino blinda il futuro del vivaio nerazzurro

Massimo Tarantino ha firmato un nuovo contratto con l’Inter, confermando il suo ruolo nel settore giovanile del club. La firma è arrivata dopo settimane di trattative e garantisce la sua permanenza fino a una data non ancora comunicata. Tarantino, che già lavorava nel vivaio nerazzurro, continuerà a occuparsi dello sviluppo dei giovani talenti. La società ha annunciato ufficialmente il rinnovo senza fornire ulteriori dettagli sulla durata.

Il dirigente Massimo Tarantino ha prolungato ufficialmente il proprio contratto con l’ Inter, confermandosi alla guida del settore giovanile nerazzurro dopo che il suo trasferimento alla Roma, pianificato per il prossimo luglio, è definitivamente naufragato a causa dei recenti ribaltoni societari avvenuti nella Capitale. Come rivelato da linterista.it, l’accordo ratificato nelle scorse ore mette fine a mesi di incertezze legati al futuro del responsabile del vivaio milanese, che ha ricevuto la totale fiducia da parte del presidente Beppe Marotta e dei direttori Piero Ausilio e Dario Baccin, decisi a dare continuità a un modello gestionale che negli ultimi anni ha garantito un solido collegamento tecnico e organizzativo tra le formazioni giovanili e la prima squadra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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