S ono le canzoni meno note di Francesco De Gregori le protagoniste di Nevergreen, il docufilm del cantautore. Il titolo dice già tutto: sono i brani che, a differenza di altri, non sono diventati degli evergreen. Zalone-De Gregori, show esilarante alle Terme di Caracalla tra canzoni e battute X Leggi anche › Francesco De Gregori: «Cosa (mi) rimane di Rimmel» Nevergreen di Francesco De Gregori arriva in Tv. Un progetto che ha iniziato a prendere forma nel 2024, quando De Gregori prese a cantare al teatro Out-Off di Milano. Concerti spesso senza scaletta, o con una scaletta cambiata di continuo, in quello che è stato una sorta di eperimento, decisamente intimo, per circa 200 spettatori per volta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cantautore ha presentato Evergreen, un docufilm dove musica e immagini dialogano in modo nuovo. Al centro, le sue canzoni meno note

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Pops Newest Massive Star Izzy Escobar Stuns With Evergreen Avenue Debut in The Devil Wears Prada 2

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