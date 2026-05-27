Il Calcio Napoli e il corallo di Torre del Greco tra i Campioni del Made in Italy

Il Calcio Napoli e i laboratori di Torre del Greco sono stati inseriti tra i “Campioni del Made in Italy”. La cerimonia si è svolta in una sede internazionale, con rappresentanti di aziende e sportivi italiani presenti. La selezione ha riconosciuto le eccellenze italiane in vari settori, tra cui il calcio e l’artigianato del corallo. La partecipazione ha coinvolto anche incontri e presentazioni di prodotti e attività sportive.

Napoli e il corallo di Torre del Greco sul palcoscenico globale del Made in Italy Torna “Campioni del Made in Italy”, il progetto di promozione internazionale sostenuto da Lega Serie A, Ministero degli Affari Esteri e Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nato per raccontare le eccellenze italiane attraverso un viaggio alla scoperta delle principali filiere produttive del Paese. Il progetto unisce le bellezze dei territori, le competenze produttive e la forza comunicativa del calcio, raccontando all’estero l’Italia nella sua capacità di custodire la tradizione, generare creatività e guardare al futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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