il board of peace di trump non ha ancora ricevuto alcuna donazione

Il Board of Peace di Trump non ha ancora ricevuto donazioni. Nei quattro mesi trascorsi, nessun contributo è stato versato, secondo fonti del Financial Times. La mancanza di fondi si evidenzia in un periodo in cui si attendeva un sostegno finanziario per il progetto. Nessuna somma è stata registrata né ufficialmente né presso le istituzioni finanziarie coinvolte. La situazione rimane invariata, senza indicazioni di contributi in arrivo o di attività di raccolta fondi in corso.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, che cita quattro fonti, nei quattro mesi trascorsi dalla sua creazione il Board of Peace di Donald Trump non ha ricevuto alcun finanziamento, nonostante promesse di donazioni per 17 miliardi di dollari: l’organizzazione è bloccata in una situazione di stallo e nessun fondo è stato al momento destinato per la ricostruzione di Gaza. Le perplessità dei potenziali finanziatori del Board of Peace. Presentato come uno strumento centrale del piano in 20 punti per porre fine al conflitto a Gaza, il consiglio voluto dal tycoon si è di fatto impantanato. Il piano di Trump prevedeva tre obiettivi principali: il disarmo di Hamas, il ritirare delle truppe israeliane da Gaza e la ricostruzione della Striscia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Esclusiva del @FT: il Board of Peace di Trump è senza fondi. Non ci sono soldi per i progetti a Gaza. Io non sono per niente sorpreso, e voi? x.com

L'accordo di Trump riporterà il mondo indietro in tre aree chiave reddit

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