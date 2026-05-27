Il bilancio monstre spacca l’Europa in due

Notizia in breve

Una coalizione di 16 paesi chiede aumenti di fondi, mentre altri stati, conosciuti come i «frugali», si oppongono. L’Italia si schiera con il primo gruppo, nonostante sia un contributore netto e verserebbe più fondi senza ricevere equivalenti. La disputa riguarda il bilancio europeo, con divisioni tra chi sostiene maggiori investimenti e chi preferisce contenere le spese. La questione ha diviso i membri e ha portato a confronti aperti sulla ripartizione delle risorse.