il 2 giugno esce dal colle e scende nelle piazze per una serata di star

Notizia in breve

Il 2 giugno, il Presidente della Repubblica ha lasciato il Palazzo e si è recato in piazza per partecipare alle celebrazioni. La serata si è svolta tra la gente, con un’atmosfera informale e senza formalità, in occasione dei 80 anni della Repubblica. Il mandatario ha camminato tra le persone e ha condiviso momenti di convivialità, sottolineando l’intento di avvicinare le istituzioni ai cittadini.