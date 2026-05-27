Il 2 Giugno esce dal Colle e scende nelle piazze per una serata di star
Il 2 giugno, il Presidente della Repubblica ha lasciato il Palazzo e si è recato in piazza per partecipare alle celebrazioni. La serata si è svolta tra la gente, con un’atmosfera informale e senza formalità, in occasione dei 80 anni della Repubblica. Il mandatario ha camminato tra le persone e ha condiviso momenti di convivialità, sottolineando l’intento di avvicinare le istituzioni ai cittadini.
Fuori, in piazza, con "semplicità". Insomma, tra la gente, questo l'input di Sergio Mattarella per le celebrazioni del 2 Giugno: la Repubblica compie ottant'anni e il Palazzo deve aprirsi. Cancellato dunque il ricevimento serale, rimandato a tempi diversi il rito della passeggiatina presidenziale con duemila strette di mano davanti alla Coffe House, foto, chiacchiere, pettegolezzi, c'era questo c'era quello: la festa esce dal Quirinale e si trasforma in concerto-evento in diretta tv. Cantanti, attori, filmati, anche momenti di improvvisazione, Davanti alle statue dei Dioscuri il palco è già pronto. Il capo dello Stato si limiterà, forse, a un breve saluto poi alle 21 si accomoderà in prima fila davanti a 2700 invitati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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