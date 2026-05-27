Renate Reinvse sembra destinata a recitare nell’attesissimo film biografico di Mary Wollstonecraft di Mia Hansen-Love If Love Should Die, esplorando la vita della scrittrice, filosofa e sostenitrice dei diritti delle donne inglese del XVIII secolo. Annunciato per la prima volta nel 2024, il film seguirà gli ultimi 12 anni della vita di Wollstonecraft, che è anche famosa per essere la madre della creatrice di Frankenstein Mary Shelley. Reinvse piglia tutto. L’attrice bella e talentosa Renate Reinvse, che ha stregato Cannes con Fjord – P alma d’oro di questa edizione – è pronta a tornare. Ma di cosa parlerà il film? Aprendo alla vigilia della Rivoluzione francese, il film seguirà Wollstonecraft, allora una giovane inglese impoverita, mentre prende l’audace decisione di condurre la sua vita secondo gli ideali dell’Illuminismo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘If Love should Die’: Renate Reinvse sarà Mary Wollstonecraft di Mia Hansen-Løve

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