Una donna ha dato alla luce un secondo figlio all'inizio di maggio. La conduttrice ha pubblicato sui social un carosello di immagini con i due figli e il marito, portiere tedesco. La donna ha scritto di essere “per sempre grata” per questo momento di felicità. I bambini si chiamano Aria Rose e Leonardo. La notizia è stata condivisa con foto che ritraggono la famiglia insieme.

È un momento di grande felicità per Diletta Leotta, diventata da poco mamma per la seconda volta. La conduttrice di Dazn, ha condiviso sui social ha un carosello di immagini insieme ai figli Aria Rose e al piccolo Leonardo, nato all’inizio di maggio, e al marito, il portiere tedesco Loris Karius. A fare da cornice agli scatti di famiglia una breve dedica in inglese: “Forever grateful”, ovvero “Per sempre grata”. La conduttrice siciliana e il calciatore sono diventati genitori per la seconda volta poche settimane fa con l’arrivo di Leonardo. La coppia, legata sentimentalmente dal 2022, aveva già accolto la primogenita Aria Rose nel 2023 e si era sposata in Sicilia l’anno successivo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - I primi giorni da mamma bis di Diletta Leotta, “per sempre grata”

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