Seimila persone hanno partecipato ai giochi della gioventù, un evento dedicato a sport come il baskin e il sitting volley. La manifestazione si è svolta in una piazza centrale, con atleti che hanno prestato giuramento e ragazzi che hanno condiviso emozioni e sorrisi sui campi di gioco. L’evento ha coinvolto giovani di diverse età, alcuni dei quali hanno già partecipato in passato, portando un’atmosfera di continuità e tradizione sportiva.

Piazza del Popolo invasa da seimila colori, il giuramento degli atleti, i sorrisi dei ragazzi e l’emozione di chi, quegli stessi campi, li ha solcati decenni fa. Con la sfilata coreografica nel cuore della Capitale e l’accensione ideale del braciere, sono ufficialmente partiti i Nuovi Giochi della Gioventù 2026. Dal 26 al 29 maggio, Roma si trasforma in un immenso campus olimpico diffuso, dove 4.500 studenti-atleti provenienti da ogni regione d’Italia e 1.500 docenti e accompagnatori celebrano la fase finale di un percorso durato un intero anno scolastico. Per capire la bellezza dei Giochi della Gioventù bisogna fare un salto indietro nel tempo. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - I Nuovi Giochi della Gioventù, la gioia e le emozioni nel baskin e nel sitting volley

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