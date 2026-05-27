Gli studenti delle scuole superiori hanno a disposizione 15 minuti per uscire dalla Fibonacci Escape Room, una delle attività del SummerCamp@Unipi 2026 organizzato dall’università di Pisa. La sfida è parte delle giornate di orientamento dedicate ai giovani.

PISA – La Fibonacci Escape Room è una delle novità più attese del SummerCamp@Unipi 2026, le giornate di orientamento organizzate dall’ Università di Pisa per gli studenti delle scuole superiori. Quest’anno l’Ateneo punta su un format più dinamico e coinvolgente, trasformando l’orientamento universitario in una vera sfida tra enigmi, logica e gioco di squadra. L’appuntamento è fissato per giovedì 11 e venerdì 12 giugno al Polo Fibonacci di Pisa, dove studentesse e studenti potranno conoscere da vicino corsi, servizi e spazi universitari partecipando ad attività interattive. La nuova escape room metterà alla prova gruppi composti da tre a cinque partecipanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Hai solo 15 minuti per uscire: la nuova sfida dell’università di Pisa conquista gli studenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A girl disappeared near this house. Of course everbody suspects him | Full Movie

Notizie e thread social correlati

Scuola, sfida di 10 minuti: gli studenti si sfogano senza filtriUn insegnante di inglese al primo anno di insegnamento ha organizzato una lezione di dieci minuti dedicata alla scrittura libera, libertà che ha...

Maldive, la trappola della grotta maledetta. Il sommozzatore italiano: «Stretta e buia, solo cinque minuti per uscire»Un sommozzatore italiano ha descritto le condizioni della grotta marina nelle Maldive, sottolineando come la stretta e buia apertura richieda una...

Argomenti più discussi: Ristorante il Pescatore Under 15, vince a Pisa: qualifica per la semifinale di Coppa Toscana.; Serie A. Roma e Como in Champions, Juve e Milan scivolano in Europa League; CIFRE E CURIOSITÀ | Verona che disastro al Bentegodi: conquistati solo otto punti in casa; Fischi sul Pisa. Il Napoli passeggia all’Arena.