Il nuovo sindaco di Guardia è stato eletto con la lista ‘Insieme per Guardia’. Il prof. Angelo Turco ha inviato un messaggio di congratulazioni, sottolineando l’importanza di una leadership che riconosca il valore dell’avversario, piuttosto che demolirlo. Turco ha anche lanciato alcuni moniti e consigli rivolti al primo cittadino appena insediato, senza specificare ulteriori dettagli sulle questioni politiche o amministrative.

Congratulazioni a Raffaele di Lonardo, si capisce, e alla sua lista vincente, ‘Insieme per Guardia’. Credo che il Sindaco faccia bene, ora che le bocce elettorali sono ferme, a concentrarsi su alcuni punti basilari. Il primo riguarda la constatazione semplice e perfino banale che è al suo secondo mandato: se qualcosa deve fare, la deve fare adesso; se un segno vuole lasciare, deve inciderlo adesso sul suo territorio. Il coraggio non gli manca, né gli manca l’intelligenza delle cose: metta dunque l’uno e l’altra in gioco senza riserve. Assumendo in toto le responsabilità della leadership. E quali sarebbero queste responsabilità, direte voi. Provo a ragionare così. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Guardia, elezioni ed eletti: il punto del prof. Angelo Turco

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ADC threatens Civil Disobedience Until Amupitan Resigns

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