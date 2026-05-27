Giro d’Italia grande festa a Cassano d’Adda per la partenza della tappa

A Cassano d’Adda si è svolta la partenza di una tappa del Giro d’Italia, con la città chiusa al traffico e presidiata da forze dell’ordine. La strada è stata delimitata con cordoni e sono state adottate misure di sicurezza per l’evento. La partenza ha attirato numerosi spettatori, anche se sono state mantenute le norme di sicurezza. La corsa prosegue verso la successiva tappa con i ciclisti che hanno lasciato la città poco dopo l’inizio.

Cassano d'Adda (Milano) – La città blindata, il percorso protetto da cordoni di forze dell'ordine, i balconi, le vetrine e le strade in rosa, centinaia e centinaia di persone riversate fra strade e piazze fin dal primissimo mattino, una folla di affetto e allegria e un clima di festa ed entusiasmo, in riva al fiume è la giornata della partenza della 17esima tappa del Giro d'Italia. Una città in festa Cuore delle manifestazioni del mattino piazza Perrucchetti, davanti al Castello Borromeo, dove è stato allestito al grande palco per le autorità e per il rituale della presentazione e della firma degli atleti. Il tracciato della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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