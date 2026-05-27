In un episodio recente di È sempre Cartabianca, lo studio si è riempito di silenzio dopo le dichiarazioni sulla premier. L’ospite ha pronunciato il nome di Giorgia Meloni, suscitando un’imbarazzante pausa tra i presenti. La conduttrice ha tentato di riprendere il filo del programma senza ulteriori commenti. La tensione si è fatta palpabile, e il clima si è mantenuto teso fino alla fine della puntata.

Momento di gelo nello studio di È sempre Cartabianca durante l’ultima puntata del programma condotto da Bianca Berlinguer. Nel corso del dibattito l’ospite famoso ha pronunciato frasi che hanno fatto immediatamente discutere e che continuano a far parlare anche il giorno dopo sui social. A finire nel mirino proprio la presidente del consiglio dei ministri. “Giorgia Meloni è.”, ha detto l’ospite, lanciandosi in un paragone insolito. Poi ha rincarato la dose con un’altra battuta: “Poverina, le stron**te”. Dichiarazioni che, come detto, hanno subito scatenato commenti e reazioni tra telespettatori e utenti online. Il pubblico si è diviso. C’è chi ha giudicate quelle espressioni ironiche, mentre altri telespettatori le hanno invece ritenute offensive. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Giorgia Meloni…”. È sempre Cartabianca, l’ospite famoso così sulla premier: imbarazzo in studio

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