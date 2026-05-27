Nel 2025, il gioco d’azzardo in Italia ha raggiunto i 165 miliardi di euro. La Fondazione Isscon, Federconsumatori e CGIL hanno pubblicato il Libro Nero dell’Azzardo 2026, che evidenzia un aumento costante del fenomeno. I dati di Federconsumatori segnalano un’emergenza anche in Sicilia, dove il problema risulta particolarmente diffuso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il quadro nazionale del gioco online. Il Libro Nero dell’Azzardo 2026, realizzato da Fondazione Isscon insieme a Federconsumatori e CGIL, fotografa un fenomeno in continua espansione: nel 2025 il gioco d’azzardo in Italia ha raggiunto la cifra record di 165 miliardi di euro. Secondo il report, la crescita è trainata soprattutto dal settore online, con effetti sempre più pesanti sia sul piano economico sia su quello sanitario. A questo si aggiunge una criticità rilevante: una crescente difficoltà di accesso ai dati territoriali, che riduce la trasparenza e rende più complesso il contrasto a possibili infiltrazioni criminali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gioco d’azzardo: i dati Federconsumatori confermano l’emergenza in Sicilia

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