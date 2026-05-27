Oggi a Genova è in vigore un'allerta bollino giallo a causa di temperature elevate. Le previsioni indicano un caldo intenso che potrebbe proseguire nei prossimi giorni. Secondo le proiezioni climatiche, entro il 2080 le temperature nella città potrebbero aumentare di diversi gradi, modificando gli attuali livelli di caldo. La soglia che determina il passaggio dal bollino giallo a quello verde non è stata ancora comunicata, ma si prevede che questa variazione avvenga in modo graduale nel tempo.

? Punti chiave Come cambieranno le temperature a Genova entro il 2080?. Quando scatta il passaggio dal bollino giallo al verde?. Perché il 2025 ha già registrato record termici storici?. Dove colpiranno i temporali previsti per l'Appennino e la Riviera?.? In Breve Passaggio al bollino verde previsto per giovedì 28 maggio con 27°C percepiti.. Legambiente e Università di Genova segnalano 7 giornate record nel 2025.. Previsioni indicano aumento nuvolosità Riviera di ponente e piogge sull'Appennino.. Prospettive climatiche fino al 2080 prevedono rialzo termico strutturale per Genova.. Il bollino giallo per il caldo colpisce Genova questo mercoledì 27 maggio, con temperature percepite che raggiungeranno i 28°C nelle ore centrali della giornata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova sotto il bollino giallo: caldo intenso e allerta oggi

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