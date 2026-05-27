Generazione Z e skincare il 67% delle ragazze mette al primo posto la salute della pelle | i dati dell’indagine

Secondo un’indagine, il 67% delle ragazze della Generazione Z considera prioritaria la salute della pelle nel proprio rapporto con la skincare. I giovani di oggi adottano un approccio diverso rispetto alle generazioni precedenti, focalizzandosi maggiormente sulla cura e sulla protezione della pelle. L’indagine ha coinvolto un campione di giovani, evidenziando come questa fascia d’età attribuisca grande importanza a pratiche di skincare che preservino la salute cutanea.

I ragazzi di oggi vivono il rapporto con la propria pelle in modo molto diverso rispetto alle generazioni precedenti. La cura personale diventa uno spazio di espressione libera, lontano dalle imposizioni esterne. A rivelarlo è un Osservatorio realizzato dal portale Skuola.net in collaborazione con Wilkinson Sword Intuition, che ha sondato le abitudini di 2.500 giovani tra i 14 e i 29 anni. I dati mostrano un quadro molto interessante. Il 47% degli intervistati vive la skincare e la rasatura con un’attenzione misurata, affiancato da un 28% che si definisce esperto, pur evitando derive maniacali. Guardando al solo universo femminile, la percentuale di chi ha un atteggiamento virtuoso ed equilibrato supera l’80% (nello specifico, il 51% si dichiara bilanciato e il 31% curato con misura). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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