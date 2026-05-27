Fittipaldi | il nuovo brano nasce dal dolore per trasformarlo in memoria

Notizia in breve

Il cantautore ha rivelato che il suo nuovo brano è nato dal dolore per un lutto personale e che lo ha tenuto nascosto per diversi anni. Ha spiegato che la composizione rappresenta un modo per trasformare il dolore in una memoria condivisa attraverso la musica. La canzone è stata scritta come un modo per conservare il ricordo di un evento difficile, senza rivelare dettagli specifici, e ora viene condivisa pubblicamente dopo un lungo periodo di silenzio.