Fittipaldi | il nuovo brano nasce dal dolore per trasformarlo in memoria
Il cantautore ha rivelato che il suo nuovo brano è nato dal dolore per un lutto personale e che lo ha tenuto nascosto per diversi anni. Ha spiegato che la composizione rappresenta un modo per trasformare il dolore in una memoria condivisa attraverso la musica. La canzone è stata scritta come un modo per conservare il ricordo di un evento difficile, senza rivelare dettagli specifici, e ora viene condivisa pubblicamente dopo un lungo periodo di silenzio.
? Punti chiave Come può la musica trasformare un lutto privato in memoria universale?. Perché il cantautore ha tenuto il brano chiuso per anni?. Quali scenari della Basilicata hanno dato forma visiva al dolore?. Come influenzerà questa nuova maturità artistica il futuro di Fittipaldi?.? In Breve Regia di Stefano Poletti con protagonista Ilaria De Donato.. Riprese effettuate tra il rione Rabatana di Tursi e Policoro.. Distribuzione del singolo affidata a ADA Music Italy per Red&Blue Music Relations.. Presentazione del videoclip avvenuta a Milano il 27 maggio 2026.. A Milano, il 27 maggio 2026, viene presentato in anteprima il videoclip di Frammenti, l’ultimo singolo di Gioacchino Fittipaldi distribuito da ADA Music Italy per Red&Blue Music Relations. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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