Il 29 maggio 2026, è previsto uno sciopero di 24 ore proclamato da CUB Trasporti e SGB. La protesta riguarda il settore delle ferrovie e potrebbe influire sui servizi di trasporto ferroviario. La comunicazione invita i clienti a verificare eventuali variazioni nei programmi di viaggio. Nessun dettaglio è stato fornito sulle motivazioni dello sciopero o sulle eventuali tratte coinvolte. La data e la durata dello sciopero sono state ufficialmente annunciate.

Si porta a conoscenza della gentile clientela che, CUB Trasporti e SGB hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore per il giorno 29 maggio 2026. Per le attività ferroviarie lo sciopero avrà inizio alle ore 21:00 del 28 maggio e terminerà alle ore 21:00 del 29 maggio 2026. Contro la guerra, l’economia di guerra e l’aumento delle spese militari .; Contro lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà ed il mancato adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori del settore pubblico e del settore privato.; Contro l’assenza di politiche sociali a cominciare dall’emergenza abitativa .; Contro politiche repressive dei diversi decreti “Sicurezza” per rafforzare la repressione del dissenso, . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ferrovie del Gargano: sciopero del giorno 29 maggio 2026

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