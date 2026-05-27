Falsi tecnici Silea porta a porta a Calolzio Massima attenzione!

Notizia in breve

A Calolziocorte sono stati segnalati nuovi casi di falsi tecnici che si presentano come rappresentanti di aziende di servizi. Le persone hanno ricevuto visite a domicilio e sono stati richiesti pagamenti o dati personali. Si raccomanda di verificare l’identità degli operatori e di contattare direttamente le aziende di riferimento. Non ci sono ancora denunce ufficiali, ma le autorità avvisano di mantenere alta l’attenzione per evitare truffe.