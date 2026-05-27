Falsi tecnici Silea porta a porta a Calolzio Massima attenzione!
A Calolziocorte sono stati segnalati nuovi casi di falsi tecnici che si presentano come rappresentanti di aziende di servizi. Le persone hanno ricevuto visite a domicilio e sono stati richiesti pagamenti o dati personali. Si raccomanda di verificare l’identità degli operatori e di contattare direttamente le aziende di riferimento. Non ci sono ancora denunce ufficiali, ma le autorità avvisano di mantenere alta l’attenzione per evitare truffe.
Nuovo allarme falsi tecnici nel Lecchese, questa volta a Calolziocorte, città nella quale di recente si sono già ripetuti allarmanti tentativi di truffa. In queste ore l’assessore alla polizia locale Luca Caremi ha lanciato un appello pubblico per richiamare l’attenzione della cittadinanza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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