Estrazione Million Day di oggi 27 maggio 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

L’estrazione del Million Day di oggi, 27 maggio 2026, si è svolta in diretta. Sono stati annunciati i numeri vincenti di mercoledì. La pubblicazione dei risultati è disponibile online in tempo reale.

Estrazione Million Day oggi mercoledì 27 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 27 maggio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 27 MAGGIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day:... 🔗 Leggi su Tpi.it

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