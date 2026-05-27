Estate 2026 il Comune riduce le tariffe dei centri estivi 0?6 anni | sconti in base all’Isee

Notizia in breve

Durante l’estate 2026, il Comune ha annunciato una riduzione delle tariffe dei centri estivi per bambini da 0 a 6 anni. La misura prevede sconti calcolati in base all’indicatore Isee, con l’intento di rendere i servizi più accessibili alle famiglie con diverse condizioni economiche. L’intervento è stato definito straordinario e mira a sostenere la partecipazione dei più piccoli alle attività estive.