Estate 2026 il Comune riduce le tariffe dei centri estivi 0?6 anni | sconti in base all’Isee
Durante l’estate 2026, il Comune ha annunciato una riduzione delle tariffe dei centri estivi per bambini da 0 a 6 anni. La misura prevede sconti calcolati in base all’indicatore Isee, con l’intento di rendere i servizi più accessibili alle famiglie con diverse condizioni economiche. L’intervento è stato definito straordinario e mira a sostenere la partecipazione dei più piccoli alle attività estive.
Un intervento straordinario per ridurre le tariffe dei centri estivi dedicati ai bambini da 0 a 6 anni, con l’obiettivo di rendere i servizi più accessibili e sostenibili per tutte le famiglie. La misura, approvata dalla giunta del Comune di Rimini con un investimento di 158 mila euro, riguarda i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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