Erasmus+ in Portogallo esperienza internazionale per gli studenti del Liceo Jommelli di Aversa
Gli studenti del Liceo Jommelli di Aversa hanno concluso un’esperienza di mobilità internazionale in Portogallo, realizzata nell’ambito del progetto Erasmus+. L’attività ha coinvolto studenti e docenti, con un alto livello di partecipazione. La partecipazione si è svolta secondo le modalità previste dal programma, con attività di studio e scambio culturale. La mobilità si è conclusa senza incidenti e nel rispetto delle norme stabilite dal progetto Erasmus+.
Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione l’esperienza di mobilità internazionale vissuta dal Liceo “Niccolò Jommelli” di Aversa nell’ambito del progetto Erasmus+ relativo alla Convenzione n. 2025-1-IT02-KA121-SCH-000326519.Dal 10 al 16 maggio, sei studenti dell’istituto normanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
MEET VINCENT: A NIGERIAN STUDENT IN PORTUGAL AND ON ERASMUS PROGRAMME IN AUSTRIA.
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