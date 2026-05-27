Erasmus+ in Portogallo esperienza internazionale per gli studenti del Liceo Jommelli di Aversa

Notizia in breve

Gli studenti del Liceo Jommelli di Aversa hanno concluso un’esperienza di mobilità internazionale in Portogallo, realizzata nell’ambito del progetto Erasmus+. L’attività ha coinvolto studenti e docenti, con un alto livello di partecipazione. La partecipazione si è svolta secondo le modalità previste dal programma, con attività di studio e scambio culturale. La mobilità si è conclusa senza incidenti e nel rispetto delle norme stabilite dal progetto Erasmus+.