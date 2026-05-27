Un'esplosione ha provocato danni e urla in una zona della città. Testimoni riferiscono che si è trattato di un incidente improvviso, con un forte boato seguito da persone che gridavano. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno verificato la presenza di danni materiali e persone coinvolte. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle eventuali vittime o feriti.

Le ultime ore attorno a Belén Rodríguez hanno acceso grande preoccupazione tra fan, amici e addetti ai lavori. La showgirl argentina, da anni tra i volti più noti della televisione italiana, è finita al centro di una vicenda delicata che ha riportato sotto i riflettori non soltanto il suo stato di salute, ma anche il tema della fragilità psicologica vissuta da molti personaggi pubblici. Dopo il ricovero al Policlinico di Milano, infatti, stanno emergendo dettagli sempre più precisi su quanto sarebbe accaduto nella mattinata del 25 maggio nel suo appartamento in zona Brera. L’allarme sarebbe partito molto presto, intorno alle 7:10, quando alcuni vicini avrebbero sentito delle urla provenire dall’abitazione della conduttrice. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Era lei! Il botto, le urla, poi…”. Dramma Belen Rodriguez, dai testimoni il retroscena sull’incidente

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Belen Rodriguez, le urla in casa, poi la richiesta d'aiuto: portata in ospedaleNella mattinata di lunedì 25 maggio, Belén Rodriguez è stata trovata nella sua casa in zona Brera a Milano, dopo aver chiamato aiuto.