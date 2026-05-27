L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo rapidamente, secondo l’International Rescue Committee. L’organizzazione ha segnalato che mancano strumenti adeguati per contrastare la diffusione del virus, e i ritardi nelle risposte stanno causando perdite di vite umane. La diffusione si sta aggravando senza interventi tempestivi e risorse sufficienti.

L’ International Rescue Committee (IRC) ha affermato che l’ epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo con notevole rapidità. Il problema sollevato è che la risposta sanitaria volta a trattare e prevenire i casi è più lenta rispetto al necessario. Per questa ragione quanto sta accadendo nell’Africa centrale potrebbe diventare l’epidemia «più letale mai registrata», soprattutto se non vengono attuate tempestivamente delle misure internazionali. L’epidemia di Ebola si diffonde rapidamente, necessario coordinamento internazionale. L’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riferito che, all’inizio di questa settimana, gli operatori hanno registrato oltre 900 casi sospetti e circa 220 decessi possibilmente ricondotti all’epidemia di Ebola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Epidemia di Ebola, assenza di strumenti per contrastarla: «I ritardi costano vite umane»

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