Presunte "stese" nei pressi dei seggi elettorali. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, segue con particolare attenzione quanto segnalato da una candidata alle elezioni amministrative del Comune di Casalnuovo di Napoli (Nicoletta Romano, ndr) in un esposto presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. Sulla vicenda sono in corso approfondimenti da parte dell’Arma dei Carabinieri, che sta svolgendo gli accertamenti necessari per verificare i fatti rappresentati e chiarire ogni aspetto della vicenda, in raccordo con l’Autorità giudiziaria. “Il voto deve sempre svolgersi in un clima libero e sereno, senza alcuna forma di pressione o condizionamento”, dichiara il Prefetto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Elezioni a Casalnuovo, il Prefetto Michele di Bari: “Segnalati episodi anomali, indagini in corso”

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