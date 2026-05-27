Un commento attribuito a Andreotti suggerisce che, se le persone fossero nate in un campo di concentramento e vivessero da decenni senza prospettive di miglioramento, potrebbero considerare la violenza come unica opzione. La frase mette in discussione le motivazioni dietro le azioni di chi vive in condizioni di oppressione. Non ci sono dettagli sul contesto in cui queste parole sono state pronunciate o sulla loro attribuzione ufficiale.

“Ognuno di noi se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni fosse lì e non avesse nessuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire sarebbe un terrorista”. Questa la frase, diventata virale, che Giulio Andreotti pronunciò in Senato il 18 luglio 2006. Un frase totalmente decontestualizzata perché, come presente l’ex ministro Carlo Giovanardi, “da nessuna parte si trova, se non nel verbale del Senato e nel video della Seduta, quello che Andreotti disse di seguito in quello stesso intervento. “Ma guai a non ritenere che bisogna isolare il problema, in questo momento, dei rifugiati palestinesi, che potrebbe essere e, concludo, andando ad attingere proprio alla storia del movimento sionista”, aggiunse il noto politico democristiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco cosa pensava davvero Andreotti della Palestina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Artemis II, il giallo della “funivia” al lancio: ecco cosa è successo davveroNegli ultimi giorni sono circolate numerose immagini su Facebook che mostrano delle funivie che si dividono dalla rampa di lancio della missione...

Senza parabeni: cosa significa? Ipoallergenico è meglio? 'Nickel Tested': cosa vuol dire davvero? Cosa bisogna davvero sapere prima di acquistare un prodotto cosmeticoUn nuovo studio rivela che molti cosmetici indicano “senza parabeni” o “ipoallergenici” senza specificare cosa comportano realmente.