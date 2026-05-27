Ebola medico di Msf in rientro protetto a Roma | sarà isolata allo Spallanzani
Un medico di Medici Senza Frontiere rientra a Roma e sarà isolato allo Spallanzani. La professionista ha operato un bambino ferito da una granata e ha avuto contatti con persone risultate positive al virus Ebola. La donna sarà sottoposta a monitoraggio e isolamento preventivo presso il centro specializzato. Nessuna informazione è stata fornita sulla condizione clinica del paziente o sulle altre persone coinvolte.
La chirurga ha operato un bimbo ferito da una granata, sospetto caso di ebola ed è entrata in contatto con dei positivi. Il ministero rassicura: "Nessun sintomo, rischio basso in Italia". Intanto dalla Farnesina oltre un milione di aiuti per il focolaio congolese L’autorizzazione per il trasferimento d’urgenza sulla Capitale è già stata firmata e l’operatrice sanitaria arriverà aRomanella giornata odierna. Al momento del rientro, la dottoressa verrà immediatamente trasferita all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”per essere sottoposta alla necessaria quarantena e alla sorveglianza attiva. La nota diffusa dalMinistero della Salutespecifica che non si tratta di un soggetto malato, ma di un caso di “contatto diretto“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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