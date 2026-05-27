Ebola medico di Msf in rientro protetto a Roma | sarà isolata allo Spallanzani

Notizia in breve

Un medico di Medici Senza Frontiere rientra a Roma e sarà isolato allo Spallanzani. La professionista ha operato un bambino ferito da una granata e ha avuto contatti con persone risultate positive al virus Ebola. La donna sarà sottoposta a monitoraggio e isolamento preventivo presso il centro specializzato. Nessuna informazione è stata fornita sulla condizione clinica del paziente o sulle altre persone coinvolte.