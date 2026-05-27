L'epidemia di Ebola attuale suscita preoccupazione, ma secondo gli esperti, l'Europa non corre rischi significativi. La situazione è considerata diversa rispetto alle epidemie passate, con caratteristiche che limitano la possibilità di diffusione nel continente. La valutazione si basa su dati sanitari e sulle misure di gestione adottate, che rendono improbabile un'ampia propagazione del virus nel territorio europeo.

AGI - "L'attuale epidemia è motivo di seria preoccupazione e, per molti aspetti, non è paragonabile alle precedenti epidemie di Ebola ". È quanto si legge in una nota del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ( Ecdc ), sullo sviluppo dell'epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo ( Rdc ) e in Uganda. L' Ecdc sottolinea anche che il rischio d'infezione per la popolazione generale in Europa "rimane molto basso". Nel frattempo, sottolinea l'Ecdc, viene intensificato il supporto sul campo, anche se la situazione, nella regione colpita, rimane "estremamente complessa" e "rende considerevolmente più difficile l'adozione di contromisure efficaci ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ebola, l'Europa non rischia

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Ebola, lepidemia si diffonde. Rischia anche lEuropa

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