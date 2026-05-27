Ebola atteso a Roma medico italiano di rientro dal Congo | ha avuto contatti con positivi

Un medico italiano rientrato dal Congo è atteso a Roma dopo aver avuto contatti con persone positive al virus Ebola. Attualmente non presenta sintomi. Il ministero della Salute ha annunciato che sarà accompagnato all'Istituto Spallanzani per ulteriori controlli. La procedura si è resa necessaria in seguito ai contatti avuti durante il viaggio. Nessuna altra persona è stata segnalata come a rischio.

Il ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro, in totale sicurezza, dal Congo di una dottoressa che operava presso il centro di salute di Salamat (Bunia- Ituri) nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Fontiere., Nell'ambito della sua attività clinica la dottoressa è entrata in contatto, il 16 maggio scorso, con pazienti risultati poi positivi. Si tratta, quindi, di un caso di contatto diretto. Il medico ha anche eseguito un intervento chirurgico salvavita d'urgenza, il 18 maggio, su un bambino vittima dell'esplosione di una granata: il piccolo è un caso sospetto di ebola non ancora confermato dai test. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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