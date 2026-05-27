Due amici una sola Europa

Martedì sera a Bergamo, nel Centro Congressi Giovanni XXIII, si è tenuta la presentazione del nuovo libro di Carlo Calenda, intitolato “Difendere la libertà”. La discussione ha coinvolto due amici che hanno assistito all’evento, dedicato a temi legati all’Europa e ai diritti civili. Non sono state segnalate contestazioni o incidenti durante la serata. La presentazione ha visto la partecipazione di un pubblico interessato alle questioni politiche e sociali trattate dall’autore.

Bergamo. Martedì sera sono andato al Centro Congressi Giovanni XXIII a sentire Carlo Calenda presentare il suo ultimo libro, “Difendere la libertà. L’ora dell’Europa”, in dialogo con Giorgio Gor i. Ne sono uscito turbato. Profondamente turbato. Tornato a casa, ho scritto subito un messaggio a Giorgio: “Sono venuto a sentirvi. Sono uscito molto turbato. La pensate esattamente allo stesso modo. Lui idealista e giovanilmente rivoluzionario, tu razionale e pragmatico. Non si capisce chi dei due sia più strategicamente intelligente. Sai che io mi sento più vicino ai giovani rivoluzionari, ai ragazzi di piazza Maidan”. Da cosa derivava questo turbamento? Provo a metterlo in fila, perché credo riguardi molti più di me. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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The Rise & Fall of The Satudarah MC Europe

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