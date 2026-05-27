Alla fine, Drake ce l’ha fatta. Grazie alla sua Janice STFU, che ha debuttato in vetta alla classifica dopo l’uscita della sua trilogia di album, ha battuto il record precedentemente detenuto da Michael Jackson per il maggior numero di singoli al primo posto nella Billboard Hot 100 per un artista solista maschile. Raggiungendo questo traguardo, il rapper eguaglia Rihanna e Taylor Swift per il maggior numero di singoli al primo posto in assoluto, con quattordici brani in vetta alla classifica. Gli unici altri artisti che li precedono sono Mariah Carey con diciannove e i Beatles con venti. L’artista canadese sta cavalcando l’onda del successo dei suoi tre album – Iceman, Maid of Honour e Habibt i – pubblicati in contemporanea il??15 maggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Drake ha battuto il record di Michael Jackson per il maggior numero di singoli in vetta alla Billboard Hot 100 per un artista solista maschile

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Drake has broken Michael Jacksons record for the most Hot 100 No. 1 hits by a male solo artist

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