Distrugge e saccheggia quattro auto in sosta poi la fuga tra i campi | arrestato un 30enne per furto

Notizia in breve

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Sala Baganza con l’accusa di aver danneggiato e saccheggiato quattro auto parcheggiate, prima di fuggire tra i campi. La polizia ha fermato il sospetto dopo aver ricevuto una segnalazione e aver individuato l’uomo nelle vicinanze del luogo dei fatti. Le forze dell’ordine hanno recuperato alcuni oggetti rubati e stanno indagando sulle circostanze del furto.