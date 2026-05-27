Distrugge e saccheggia quattro auto in sosta poi la fuga tra i campi | arrestato un 30enne per furto

Da parmatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Sala Baganza con l’accusa di aver danneggiato e saccheggiato quattro auto parcheggiate, prima di fuggire tra i campi. La polizia ha fermato il sospetto dopo aver ricevuto una segnalazione e aver individuato l’uomo nelle vicinanze del luogo dei fatti. Le forze dell’ordine hanno recuperato alcuni oggetti rubati e stanno indagando sulle circostanze del furto.

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I Carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno arrestato un 30enne italiano ritenuto il presunto responsabile di furto aggravato su quattro auto in sosta.Dopo aver devastato le autovetture è stata decisiva la prontezza dei militari di Sala Baganza, che dopo aver sentito un allarme in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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