Distrugge e saccheggia quattro auto in sosta poi la fuga tra i campi | arrestato un 30enne per furto
Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Sala Baganza con l’accusa di aver danneggiato e saccheggiato quattro auto parcheggiate, prima di fuggire tra i campi. La polizia ha fermato il sospetto dopo aver ricevuto una segnalazione e aver individuato l’uomo nelle vicinanze del luogo dei fatti. Le forze dell’ordine hanno recuperato alcuni oggetti rubati e stanno indagando sulle circostanze del furto.
I Carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno arrestato un 30enne italiano ritenuto il presunto responsabile di furto aggravato su quattro auto in sosta.Dopo aver devastato le autovetture è stata decisiva la prontezza dei militari di Sala Baganza, che dopo aver sentito un allarme in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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