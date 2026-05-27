Gli Stati Uniti hanno annunciato il ridimensionamento della loro presenza militare in alcune basi europee, lasciando alle nazioni del continente la responsabilità di rafforzare le proprie difese. La decisione segue settimane di discussioni e si tradurrà in un calo di truppe e risorse americane sul territorio. Le nazioni europee sono ora chiamate ad aumentare i loro investimenti militari per colmare il vuoto lasciato. La mossa si inserisce in un quadro di crescente tensione nella regione.

Taglio drastico delle forniture di uomini e mezzi. Per Bruxelles l'opportunità di diventare centrale La minaccia prima e la promessa poi erano sul tavolo già da tempo ma ora è in arrivo anche la ratifica ufficiale: gli Stati Uniti sono pronti a ridurre in maniera molto significativa il loro contributo militare nella Nato con un taglio importante di uomini e mezzi che, come conseguenza diretta, finirebbe in carico all'Europa, più volte nel mirino della Casa Bianca negli ultimi mesi. Secondo il tedesco Spiegel che ha riportato la notizia, il taglio riguarderebbe bombardieri strategici e caccia bombardieri con gli Usa che non forniranno più i sottomarini e i droni da ricognizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Disimpegno americano nella Nato: l'Europa costretta ad armarsi

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NATOs Silent Collapse: The End of Collective Defense | Mr GeoExplains

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