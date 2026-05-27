Il film rivelazione di quest’estate è Obsession, diretto da Curry Barker. L’horror trasforma il desiderio di Bear in incubo. Il film, che ha incassato 33milioni di dollari al botteghino mondiale si aggiudica un importante primato e stimola l’idea per nuove rotte. Il regista, che ha solo 26 anni e ha girato il film in un mese pensa ora ad una serie spin-off. Vediamo nel dettaglio. Nuovi ambiziosi progetti. Dopo essere diventato una delle sorprese horror dell’anno, potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di molto più grande di un semplice film standalone. Il regista Curry Barker ha infatti rivelato di avere già diverse idee per espandere l’universo del thriller prodotto da Blumhouse, compresa una possibile serie TV antologica costruita attorno ai desideri che finiscono per trasformarsi in incubi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Desideri che diventano incubi: ‘Obsession’ potrebbe diventare una serie tv antologica

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