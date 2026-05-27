Il derby di Torino si è concluso con scontri tra ultras che hanno portato all’uso di lacrimogeni, secondo le prime ipotesi investigative. La violenza si è protratta anche nelle ore successive, con alcuni feriti trasportati in ospedale. Le forze dell’ordine sono intervenute per disperdere i gruppi di tifosi e hanno avviato indagini per ricostruire quanto accaduto. Sono stati sequestrati alcuni oggetti e sostanze sospette, mentre si aspettano eventuali denunce e ulteriori accertamenti.

La scia di sangue e violenza del derby della Mole si sposta adesso nei corridoi delle cliniche e nelle aule di tribunale. Mentre fuori dall'ospedale Molinette (Torino) 150 tifosi juventini si sono radunati in un presidio esponendo lo striscione "Forza Marco", dentro il reparto di rianimazione un trentaseienne lotta per la vita, dopo aver subito un delicato intervento di neurochirurgia alla testa. La dinamica del ferimento di Marco Basoccu è il buco nero su cui sta lavorando la Procura di Torino, che ha aperto un'inchiesta per lesioni gravi a carico di ignoti. L'ombra del lacrimogeno e l'analisi dei video Come riportato... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Derby di Torino, ultrà in codice rosso: l’ipotesi del lacrimogeno

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Derby Torino-Juve, violenti scontri: tifoso in codice rosso

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Derby di Torino, scarcerati gli otto ultrà arrestati dopo gli scontri x.com

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