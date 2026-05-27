Delitto Manzano | Cassazione assolve Calligaris dopo 18 anni

La Cassazione ha assolto dopo 18 anni l’imputato nel caso del delitto di Manzano. La decisione si basa sulla mancata interpretazione delle prove balistiche, assenti nel corso degli anni. La Corte Suprema ha annullato le condanne precedenti senza rinviarle per un nuovo processo. La decisione si concentra sulla mancanza di elementi certi nelle prove balistiche e sulla necessità di una valutazione più accurata. Nessun ulteriore procedimento è stato disposto.

? Domande chiave Come sono state interpretate le prove balistiche assenti dopo diciotto anni?. Perché la Cassazione ha annullato le condnate precedenti senza rinvio?. Cosa è emerso dagli esami sulla salma della vittima nel 2008?. Chi ha riaperto il caso dieci anni dopo l'omicidio in villa?.? In Breve Omicidio di Tatiana Tulissi avvenuto nella villa di Manzano nell'autunno del 2008.. Iter giudiziario durato 18 anni con sette sentenze tra Trieste e Venezia.. Assenza di tracce di polvere da sparo sugli stub di Calligaris nel 2012.. Rinvio a giudizio della Procura di Udine emesso il 31 ottobre 2018.. La Corte di Cassazione ha sancito l’assoluzione definitiva di Paolo Calligaris il 22 maggio scorso, chiudendo un procedimento giudiziario durato diciotto anni dall’omicidio di Tatiana Tulissi avvenuto a Manzano nell’autunno del 2008. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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