Dalle fiabe ai giochi | così gli studenti diventano ambasciatori dell’inclusione
Un progetto scolastico a Latina coinvolge studenti di tutte le età per promuovere l’inclusione. L’obiettivo è far sì che i ragazzi siano in grado di interagire con compagni che usano la comunicazione aumentativa alternativa (Caa). Attraverso attività che vanno dalle fiabe ai giochi, i giovani diventano ambasciatori dell’inclusione, favorendo relazioni più aperte e comprensive tra gli studenti. L’iniziativa coinvolge scuole dall'infanzia alle superiori.
Un progetto per rendere tutti gli alunni delle scuole di Latina, dall’infanzia alle superiori, in grado di interagire con i compagni che necessitano della comunicazione aumentativa alternativa (Caa). È quello denominato “Ragazzi che eduCAAno” dell’associazione Officina evolutiva (composta di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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