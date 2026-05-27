Dalle fiabe ai giochi | così gli studenti diventano ambasciatori dell’inclusione

Notizia in breve

Un progetto scolastico a Latina coinvolge studenti di tutte le età per promuovere l’inclusione. L’obiettivo è far sì che i ragazzi siano in grado di interagire con compagni che usano la comunicazione aumentativa alternativa (Caa). Attraverso attività che vanno dalle fiabe ai giochi, i giovani diventano ambasciatori dell’inclusione, favorendo relazioni più aperte e comprensive tra gli studenti. L’iniziativa coinvolge scuole dall'infanzia alle superiori.