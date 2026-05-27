Un uomo, ricercato per aver sparato con un Kalashnikov in un agguato, è stato arrestato dopo essere stato nascosto tra le Dolomiti e il Salento. Durante l'evento, un distributore di benzina è stato colpito da colpi di arma da fuoco, senza feriti. La polizia ha identificato e fermato il latitante, che risultava appartenente alla Sacra Corona Unita. L’arresto è stato effettuato al termine di un'indagine durata diverse settimane.

? Punti chiave Come ha fatto un latitante della Sacra Corona Unita a mimetizzarsi?. Cosa è successo al distributore di benzina durante l'agguato con il Kalashnikov?. Perché i membri del clan battezzavano le armi con nomi femminili?. Come sono riusciti i criminali a infiltrarsi nei cantieri del Nord?.? In Breve Operazione Core coinvolge 52 indagati con 30 misure cautelari tra carcere e domiciliari.. Indagini aperte a dicembre 2022 e concluse a maggio 2024 su comuni salentini.. Clan operante a Trepuzzi, Squinzano, Campi Salentina e Torchiarolo gestisce traffico stupefacenti.. Armi battezzate con nomi femminili come Giulia, Patrizia e Gisella nei sequestri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle Dolomiti al Salento: preso l’uomo che sparò con il Kalashnikov

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