Una scarpa da ciclismo in carbonio super leggera è stata annunciata, progettata per offrire elevate performance, precisione e comfort durante lunghe uscite. La nuova scarpa, chiamata CR1 BOA, combina materiali leggeri con un sistema di chiusura BOA. È pensata per ciclisti che cercano un prodotto performante e confortevole. La scarpa è disponibile in taglie diverse e si rivolge a chi desidera ottimizzare la propria pedalata senza sacrificare il comfort.

Crono CR1 BOA è la scarpa da ciclismo in carbonio super leggera pensata per chi cerca il massimo in termini di performance, precisione e comfort anche sulle lunghe distanze. La suola in carbonio intrecciato a 6 strati assicura una trasmissione ottimale della potenza, trasformando ogni watt in spinta efficace sui pedali. Al centro del progetto c’è il BOA® Fit System, elemento chiave che definisce l’esperienza di calzata: grazie ai due BOA® Li2 con laccio in acciaio rivestito, è possibile ottenere una regolazione micro-millimetrica, rapida e precisa, anche durante la pedalata. Il risultato è un fit avvolgente e uniforme che migliora stabilità, trasferimento di potenza ed efficienza, riducendo al tempo stesso i punti di pressione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Crono CR1 BOA, tra comfort e precisione

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