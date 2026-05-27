Crescere insieme ai bambini | la Benedetti saluta l’anno scolastico tra emozioni e nuovi inizi
Al primo giorno di scuola, alcuni bambini arrivano con lo zainetto pieno di sogni, altri con emozioni difficili da gestire, e alcuni potrebbero rendersi conto solo in futuro di quanto fosse importante quel primo passo.
C’è chi arriverà con lo zainetto pieno di sogni, chi con qualche emozione difficile da trattenere e chi, forse, si accorgerà solo tra qualche anno di quanto importante sia stato quel primo pezzo di strada percorso insieme. Per la scuola dell’infanzia Pietro Benedetti di Udine il finale dell’anno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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