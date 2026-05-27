Così sarà la mia Venezia La sicurezza è la priorità

Da ilgiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 38 anni è stato intervistato in un ufficio, indossa una camicia bianca e sneakers. Ha dichiarato che la sua Venezia sarà caratterizzata dalla sicurezza, che considera una priorità. La sua presenza in ufficio e il suo aspetto sono stati osservati mentre pronunciava queste parole. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul contesto o sulle azioni intraprese per garantire la sicurezza.

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Simone Venturini, 38 anni, è già in ufficio. Camicia bianca da completo, sneakers ai piedi e un sorriso stampato sul volto che sarà difficile da cancellare. Una candidatura partita in sordina, con certa stampa impegnata a sottolineare come fosse il centrodestra il primo a non crederci. Poi però i numeri, come spesso accade, hanno raccontato una storia diversa. La lista civica «Venturini sindaco», poi, è arrivata da sola al 32%. Segno di un radicamento anche personale che sondaggi, analisti e centrosinistra non avevano previsto. Sindaco Venturini, davvero la coalizione di centrodestra non aveva creduto in lei? «All'inizio non ci hanno creduto. Sono stati diffusi sondaggi che avevano abbattuto dirigenti e candidati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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