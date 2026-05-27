Le indagini sulla Bisteccheria d’Italia si sono estese, focalizzandosi ora sulle comunicazioni interne tra i soci del ristorante. La procura sta analizzando i contatti e le conversazioni che potrebbero chiarire il metodo usato per riciclare denaro. Finora, le accuse principali riguardano il riciclaggio di soldi attraverso attività gestite dai soci. L’indagine si concentra anche su eventuali flussi finanziari sospetti legati alle operazioni del locale.

L’indagine sulla Bisteccheria d’Italia si allarga e punta ora a ricostruire nel dettaglio le comunicazioni interne tra i soci del ristorante finito sotto la lente della magistratura. Un’inchiesta complessa che intreccia politica, imprenditoria e sospetti legati a presunti rapporti con ambienti criminali, e che riporta al centro dell’attenzione il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la rete di relazioni e decisioni che ha accompagnato la nascita e la gestione dell’attività, considerata dagli investigatori un possibile snodo di collegamento tra interessi economici e circuiti criminali. L’obiettivo è acquisire le chat tra i soci del ristorante, materiale ritenuto utile per chiarire eventuali consapevolezze interne e dinamiche societarie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Così riciclavano i soldi”. Delmastro, le pesanti accuse e quelle che spuntano ora

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