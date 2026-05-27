L'ex primo ministro è stato accusato di traffico di influenze illecite in un procedimento giudiziario. L'indagine riguarda un caso in cui si sospetta che abbia esercitato pressioni illecite per favorire interessi di terzi. L'inchiesta si concentra su presunti rapporti tra l'ex leader e soggetti terzi, con accuse di utilizzo di influenze per ottenere vantaggi personali o politici. La situazione coinvolge anche l'attuale presidente del governo, che si trova a dover gestire le conseguenze politiche di questa vicenda.

L'ex primo ministro è accusato di traffico di influenze illecite, in un caso che coinvolge una compagnia aerea e il regime di Maduro in Venezuela Il caso giudiziario che ha coinvolto l’ex primo ministro spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero sta mettendo in difficoltà il governo del primo ministro Socialista Pedro Sánchez, di cui Zapatero, Socialista anche lui, è un alleato fondamentale. Il caso si accumula ad altri scandali e problemi che il governo sta affrontando: mercoledì tra le altre cose la polizia ha perquisito la sede del Partito Socialista, per un’altra questione giudiziaria. Zapatero ha governato la Spagna tra il 2004 e il 2011 ed è stato uno dei leader più importanti della storia recente spagnola. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è questo guaio di Zapatero, che è un guaio anche per Sánchez

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il ritorno di Pelayo Sanchez: "Ho avuto il Fuoco di Sant'Antonio e un guaio al ginocchio"Roma, 15 aprile 2026 - Tra i corridori che sono rimasti lontani dalle gare per un lungo periodo c’è Pelayo Sanchez, che ha annunciato di aver...

Grosso guaio per Sanchez: il Pentagono valuta la sospensione della Spagna dalla Nato. La risposta del premierIl Pentagono sta considerando di sospendere la partecipazione della Spagna alla NATO a causa di alcune questioni legate a documenti ufficiali e...