Consob arriva l' ok al documento d' offerta relativo all' Opa di Arum e Dompé Holdings sulle azioni di BF spa

Notizia in breve

La Consob ha approvato il documento d’offerta relativo all’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) di Arum e Dompé Holdings su BF spa. L’autorizzazione consente di procedere con le operazioni di acquisto delle azioni della società target. La decisione è stata comunicata ufficialmente e permette di avviare le fasi successive della proposta di acquisizione. Non sono stati forniti dettagli sul numero di azioni coinvolte o sui tempi di attuazione.