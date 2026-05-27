Consob arriva l' ok al documento d' offerta relativo all' Opa di Arum e Dompé Holdings sulle azioni di BF spa
La Consob ha approvato il documento d’offerta relativo all’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) di Arum e Dompé Holdings su BF spa. L’autorizzazione consente di procedere con le operazioni di acquisto delle azioni della società target. La decisione è stata comunicata ufficialmente e permette di avviare le fasi successive della proposta di acquisizione. Non sono stati forniti dettagli sul numero di azioni coinvolte o sui tempi di attuazione.
La Consob ha approvato il documento d'offerta relativo all'Opa di Arum e Dompé Holdings sulle azioni di BF spa. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà'inizio dall'8 giugno 2026 e terminerà il 3 luglio 2026. Il pagamento del corrispettivo, pari a 5,00 euro per ciascuna azione portata in adesione all'offerta, a fronte del contestuale trasferimento agli offerenti della proprietà di tali azioni, sarà effettuato il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione e, pertanto il 10 luglio 2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Ok Consob Opa Vecchioni-Dompè su BF spaLa Consob ha dato il via libera all’offerta pubblica di acquisto di Arum e Dompè Holdings su BF spa.
Bf: al via Opa promossa da Arum e Dompè, offerti 5 euro ad azioneÈ stata avviata un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di una società, promossa congiuntamente da due gruppi.
B.F., OPA Arum-Dompé Holdings al via l’8 giugno(Teleborsa) - La Consob ha approvato il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa congiuntamente da Arum (società del presidente esecutivo di ... finanza.repubblica.it
Consob, via libera all'Opa Vecchioni-Dompè su BF SpaLa Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'Opa di Arum e Dompè Holdings sulle azioni di BF Spa. Il periodo di adesione, ... iltempo.it