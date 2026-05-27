Due piccoli alieni, Puck e Liara, sono al centro di una fiaba che ruota attorno a una pietra magica. La storia si concentra sulle loro avventure e sul ruolo della pietra, elemento chiave della narrazione. Il comunicato stampa è stato curato dall’ente responsabile dell’editore e dei contenuti.

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© Iltempo.it - Comunicato Stampa: “Puck e Liara, I due piccoli alieni e la pietra magica”: il fascino della fiaba cosmica

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