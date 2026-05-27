Comolli ha dichiarato di aver spinto per il rinnovo di Spalletti, che è coinvolto nel mercato e si interessa ai dati. Ha anche affermato che Spalletti è completamente impegnato nelle questioni relative alla squadra e che il suo coinvolgimento riguarda anche le decisioni di mercato. La conversazione si è concentrata su questi aspetti, senza altri dettagli aggiuntivi.

Comolli: «Spalletti totalmente coinvolto nel mercato e io ho spinto per il suo rinnovo. È incuriosito dai dati». Così l’ad sul rapporto col il tecnico. Adrien Comolli ha voluto chiarire alla stampa quello che è il suoi rapporto con Luciano Spalletti. Ultimissime Juve LIVE: le principali dichiarazioni di giornata Le dichiarazioni: « Sono sorpreso nel leggere che il mio rapporto con Spalletti non sia buono: con Luciano abbiamo condivisione di idee, c’è comunicazione costante, anche individuale. Anche sul mercato abbiamo condiviso piani, nomi, strategie. I giocatori presi a gennaio li abbiamo presi insieme, eravamo d’accordo. Luciano ha parlato con i giocatori che vogliamo per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Comolli precisa: «Io ho spinto per il rinnovo di Spalletti, Luciano è totalmente coinvolto nel mercato ed è incuriosito dai dati»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COMOLLI E SPALLETTI INFURIATI CONTTO LARBITRO LAPENNA

Notizie e thread social correlati

Comolli: «Mercato ambizioso a prescindere dalla Champions. Rinnovo di Spalletti cruciale, su quello di Vlahovic…»Un dirigente ha dichiarato che il mercato della squadra sarà ambizioso indipendentemente dalla partecipazione alla Champions League.

Juventus, è ufficiale il rinnovo di Luciano Spalletti: i dettagliLa Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con Luciano Spalletti fino al 2028.

Si parla di: Spalletti: Non ho pensato alle dimissioni, incontrerò più volte la società per programmare il futuro.

Comolli: Abbiamo fallito, io responsabile. Ma l’anno prossimo saremo competitivi. Rapporto con Spalletti? Sorpreso da quanto leggoComolli: Abbiamo fallito, io responsabile. Ma l’anno prossimo saremo competitivi. Rapporto con Spalletti? Sorpreso da quanto leggo. Le parole dell’ad Per l’amministratore delegato Damien Comolli, no ... msn.com

Patto Juve, Spalletti-Comolli avanti. L'Ad: Miglioreremo insiemeNessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea: il binomio Comolli - Spalletti dovrà riportare la squadra al vertice. L'Ad: Dobbiamo migliorare insieme alla squadra di lavoro, c ... sport.sky.it