Le piante aromatiche annuali vengono coltivate in orti, su terrazzi e sui davanzali. Per la semina, si scelgono contenitori o aiuole ben drenanti e si piantano i semi in primavera. Dopo circa due o tre mesi, le piante sono pronte per la raccolta. Le varietà più comuni includono basilico, prezzemolo e coriandolo. La cura quotidiana prevede irrigazioni regolari e un’esposizione soleggiata.

Le piante aromatiche annuali occupano uno spazio sempre più importante negli orti domestici, sui terrazzi e persino sui davanzali. Non sono soltanto ingredienti da cucina: accompagnano il ritmo della stagione calda, riempiono gli spazi di profumo e permettono raccolte continue per molti mesi. Basilico, prezzemolo, coriandolo, aneto e altre specie annuali crescono rapidamente e si adattano bene sia alla coltivazione in piena terra sia in vaso. Per ottenere piante sane e produttive non servono tecniche complicate, ma alcune attenzioni costanti che aiutano a mantenere la vegetazione vigorosa e aromatica nel corso della stagione. Il momento più importante coincide con la primavera, quando le temperature iniziano a stabilizzarsi e il rischio di gelate diminuisce. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come coltivare le aromatiche annuali tra orto e balcone dalla semina alla raccolta

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Come coltivare le piante aromatiche sul tuo balcone!

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