Come coltivare le aromatiche annuali tra orto e balcone dalla semina alla raccolta

Da dilei.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le piante aromatiche annuali vengono coltivate in orti, su terrazzi e sui davanzali. Per la semina, si scelgono contenitori o aiuole ben drenanti e si piantano i semi in primavera. Dopo circa due o tre mesi, le piante sono pronte per la raccolta. Le varietà più comuni includono basilico, prezzemolo e coriandolo. La cura quotidiana prevede irrigazioni regolari e un’esposizione soleggiata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le piante aromatiche annuali occupano uno spazio sempre più importante negli orti domestici, sui terrazzi e persino sui davanzali. Non sono soltanto ingredienti da cucina: accompagnano il ritmo della stagione calda, riempiono gli spazi di profumo e permettono raccolte continue per molti mesi. Basilico, prezzemolo, coriandolo, aneto e altre specie annuali crescono rapidamente e si adattano bene sia alla coltivazione in piena terra sia in vaso. Per ottenere piante sane e produttive non servono tecniche complicate, ma alcune attenzioni costanti che aiutano a mantenere la vegetazione vigorosa e aromatica nel corso della stagione. Il momento più importante coincide con la primavera, quando le temperature iniziano a stabilizzarsi e il rischio di gelate diminuisce. 🔗 Leggi su Dilei.it

come coltivare le aromatiche annuali tra orto e balcone dalla semina alla raccolta
© Dilei.it - Come coltivare le aromatiche annuali tra orto e balcone dalla semina alla raccolta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Come coltivare le piante aromatiche sul tuo balcone!

Video Come coltivare le piante aromatiche sul tuo balcone!

Notizie e thread social correlati

Orto sul balcone: guida pratica per coltivare anche in cittàPer chi vive in città e desidera coltivare piante e verdure, esistono diverse soluzioni pratiche da adottare sul balcone di casa.

“Orto in Piazza”: piante aromatiche e laboratori a Mestre CarpenedoSabato 18 e domenica 19 aprile 2026, piazza Coin e via Lazzari a Mestre Carpenedo si riempiranno di attività legate alle piante aromatiche e all’orto...

Temi più discussi: Pomodori, peperoni e basilico: è boom dell’orto-terrazzo. Coltivare a prezzi stracciati; Kit home garden a confronto: ecco come diventare pollici verdi; Lotta alle zanzare, l’iniziativa che coinvolge i cittadini; Malcesine si veste di colori: torna la festa dei fiori sul Garda.

come coltivare le aromaticheCome coltivare erbe aromatiche e cucinarle con stileScopri come coltivare erbe aromatiche e cucinarle con stile. Ricette creative e consigli per un giardino profumato. Questo articolo esplora in modo completo come coltivare ... Leggi tutto ... msn.com

Come coltivare il basilico in vaso e in orto e farlo durare a lungoCon poca manutenzione e qualche attenzione alle annaffiature, è possibile far crescere delle piantine di basilico sane e rigogliose. cosedicasa.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web